Зеленський про призупинення допомоги через USAID: ключове доручив робити за внутрішні кошти

В Україні ключові гуманітарні програми працюватимуть за внутрішні кошти. Це вимушений крок після того, як США зупинили фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він розповів, що віцепрем'єр-міністр - міністр із відновлення України Олексій Кулеба та заступник керівника ОП Віктор Микита доповідали йому про критично важливі програми, які перестали фінансуватися коштом США.
"Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також говорити з європейцями", - зазначив Зеленський.
За словами президента, частина програм, які перестали працювати, стосуються розподіленої генерації, а також стійкості для українських громад, для міст і сіл.
Також важливими є ветеранські проєкти - ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами.
Ще одні важливі програми, як додав Зеленський, стосувалися пунктів пропуску на кордоні. Їх будували у взаємодії з партнерами. Сучасні пункти пропуску необхідні, щоб економічна активність була швидшою, а робота митників - прозорішою.
Президент уточнив, що є питання і по лінії Міністерства охорони здоров'я, а також у галузі кібербезпеки. Усім цим зараз займається влада.
"Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямках, на безпекових і соціальних повинно бути більше нашої та європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким усі програми зовнішньої допомоги були припинені на 90 днів.
У зв'язку з таким рішенням Агентство США з міжнародного розвитку припинило фінансування низки програм в Україні.
Як зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника ОП Михайло Подоляк, США, найімовірніше, повинні відновити програми зовнішньої допомоги, оскільки це для них вигідно.
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