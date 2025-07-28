Зеленський призначив Світлану Заліщук послом України у Швеції: що про неї відомо

Світлана Заліщук стала новим послом України у Швеції. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №556/2025 глави української держави.
"Призначити Заліщук Світлану Петрівну надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція", - сказано в указі президента.
Світлана Заліщук - українська журналістка і колишня народна депутатка, обрана до Верховної Ради 2014 року за списком "Блоку Петра Порошенка".
До приходу в політику працювала репортеркою на "5 каналі" і обіймала посади у прес-службах Кабміну та Адміністрації президента. Була однією з координаторів громадської організації "Центр UA" і брала участь у створенні ініціатив, спрямованих на просування реформ і цивільного контролю.
У парламенті Заліщук очолювала підкомітет з євроатлантичної інтеграції та входила до делегації України в ПАРЄ. Також брала участь у міжнародних конференціях і форумах, пов'язаних із демократією, реформами та правами людини.
Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів одразу в 16 країнах.
Також глава української держави звільнив посла України у Швеції Андрія Плохотнюка.
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