Зеленський призначив послів у Данію та Чилі, ще трьох дипломатів звільнив

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 жовтня, призначив нових послів у Данії та Чилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Кого Зеленський звільнив Своїми указами президент України звільнив наступних дипломатів: Цимбалюка Євгенія Вікторовича з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні;

Видойника Михайла Михайловича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Данія;

Шутенка Сергія Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Грецькій Республіці. Кого Зеленський призначив новими послами Президент України призначив двох дипломатів послами: Яневського Андрія Сергійовича Надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Данія;

Дюдіна Юрія Олексійовича надзвичайним і повноважним Послом України в Республіці Чилі. Робота іноземних послів в Україні У червні Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн. Мова йде про представників Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії. Також МЗС Польщі оголосило про призначення нового посла в Україні, ним став 68-річний історик та журналіст Ярослав Гузи.