Зеленський призначив послів у Данію та Чилі, ще трьох дипломатів звільнив
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 жовтня, призначив нових послів у Данії та Чилі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
Кого Зеленський звільнив
Своїми указами президент України звільнив наступних дипломатів:
- Цимбалюка Євгенія Вікторовича з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні;
- Видойника Михайла Михайловича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Данія;
- Шутенка Сергія Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Грецькій Республіці.
Кого Зеленський призначив новими послами
Президент України призначив двох дипломатів послами:
- Яневського Андрія Сергійовича Надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Данія;
- Дюдіна Юрія Олексійовича надзвичайним і повноважним Послом України в Республіці Чилі.
Робота іноземних послів в Україні
У червні Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн. Мова йде про представників Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.
Також МЗС Польщі оголосило про призначення нового посла в Україні, ним став 68-річний історик та журналіст Ярослав Гузи.
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