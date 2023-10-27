Зеленский назначил послов в Данию и Чили, еще трех дипломатов уволил

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 октября, назначил новых послов в Дании и Чили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Кого Зеленский уволил Своими указами президент Украины уволил следующих дипломатов: Цимбалюка Евгения Викторовича с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене;

Видойника Михаила Михайловича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Дания;

Шутенко Сергея Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Греческой Республике. Кого Зеленский назначил новыми послами Президент Украины назначил двух дипломатов послами: Яневского Андрея Сергеевича Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Дания;

Дюдина Юрия Алексеевича чрезвычайным и полномочным Послом Украины в Республике Чили. Работа иностранных послов в Украине В июне Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран. Речь идет о представителях Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии. Также МИД Польши объявил о назначении нового посла в Украине, им стал 68-летний историк и журналист Ярослав Гузы.