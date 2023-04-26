Зеленський призначив посла у Китаї

"Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці", - йдеться в документі.

Павло Рябікін

Колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. З 2020 по 2021 рік очолював Державну митну службу України. Народний депутат України VII скликання. Член Парламентської асамблеї Ради Європи з 2012 року.

Зазначимо, що в України не було посла в Пекіні з моменту смерті Сергія Камишева 14 лютого 2021 року.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що процедуру призначення посла України в Китаї ще не запущено, але кандидат на цю посаду вже є.

Нагадаємо, МЗС оголосило відкритий набір на посади послів України.

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