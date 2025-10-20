Зеленський призначив першого заступника голови Держприкордонслужби
Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка першим заступником голови Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
"Призначити Вавринюка Валерія Павловича першим заступником голови Державної прикордонної служби України", - сказано в указі.
Як повідомлялось, генерал-майор Валерій Вавринюк з грудня 2023 року був начальником Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Варто зазначити, що Валерій Вавринюк раніше очолював Західне регіональне управління ДПСУ, а згодом був призначений заступником головного прикордонного уповноваженого України на ділянках держкордону з Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Нагадаємо, що 29 серпня президент Зеленський звільнив Володимира Нікіфоренка з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України, яку він обіймав з вересня 2019 року.
