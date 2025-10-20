Зеленский назначил первого заместителя председателя Госпогранслужбы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить Вавринюка Валерия Павловича первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе.

Как сообщалось, генерал-майор Валерий Вавринюк с декабря 2023 года был начальником Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что Валерий Вавринюк ранее возглавлял Западное региональное управление ГПСУ, а впоследствии был назначен заместителем главного пограничного уполномоченного Украины на участках госграницы с Беларусью, Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Напомним, что 29 августа президент Зеленский уволил Владимира Никифоренко с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины, которую он занимал с сентября 2019 года.