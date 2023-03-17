Зеленський призначив першого заступника голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення Сергія Андрущенка першим заступником голови Служби безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.
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"Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича першим заступником голови Служби безпеки України", - йдеться у документі.
Варто зауважити, що при цьому іншим указом президента Андрущенка було звільнено з посади заступника голови СБУ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лютому Верховна рада затвердила призначення Василя Малюка на посаду голови СБУ.
Також ми писали, що Зеленський на початку березня затвердив низку кадрових перестановок у СБУ.
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