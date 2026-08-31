Зеленський призначив нового в.о. голови Держприкордонслужби

Новий керівник Держприкордонслужби

Володимир Зеленський 31 серпня підписав указ №837/2026 про тимчасове призначення Вадима Ченчика керівником Державної прикордонної служби України.

Згідно з документом, заступник голови ДПСУ Вадим Ченчик тимчасово виконуватиме обов'язки голови відомства. Документ набрав чинності у день його підписання.

Вавринюка звільнено від обов'язків

Того ж дня президент підписав указ №836/2026, яким Валерія Вавринюка було звільнено від виконання обов'язків голови Державної прикордонної служби України.

Таким чином, тимчасове керівництво відомством передано його заступнику Вадиму Ченчику.

Що відомо про Вадима Ченчика

У відкритих джерелах наголошено, що Вадим Ченчик – український військовослужбовець, генерал-майор, заступник голови Державної прикордонної служби України. Народився 15 листопада 1972 року у селищі Катеринопіль Черкаської області.

Ченчик має три вищі освіти. 1994 року він закінчив Львівську політехніку, 1998 року – Академію прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, а 2006 року – Харківський національний педагогічний університет.

Військову службу розпочав у 1994 році. У різні роки обіймав офіцерські та керівні посади у прикордонних підрозділах, зокрема очолював Мостиський та Мукачівський прикордонні загони. Також працював на керівних посадах у Східному та Західному регіональних управліннях Держприкордонслужби.

У 2019 році Ченчика було призначено заступником голови Державної прикордонної служби України. У 2022 році йому надали військове звання генерал-майора.

У 2011 році Ченчика було нагороджено медаллю "За військову службу Україні".