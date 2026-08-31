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Зеленский назначил нового и.о. главы Госпогранслужбы

15:16 31.08.2026 Пн
2 мин
Что известно о новом временном главе ведомства
aimg Анастасия Никончук
Фото: Вадим Ченчик (dpsu.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя главы Государственной пограничной службы Вадима Ченчика временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Новый руководитель Госпогранслужбы

Владимир Зеленский 31 августа подписал указ №837/2026 о временном назначении Вадима Ченчика руководителем Государственной пограничной службы Украины.

Согласно документу, заместитель главы ГПСУ Вадим Ченчик будет временно исполнять обязанности председателя ведомства. Документ вступил в силу в день его подписания.

Вавринюк освобожден от обязанностей

В тот же день президент подписал указ №836/2026, которым Валерий Вавринюк был освобожден от исполнения обязанностей главы Государственной пограничной службы Украины.

Таким образом, временное руководство ведомством передано его заместителю Вадиму Ченчику.

Что известно про Вадима Ченчика

В открытых источниках отмечено, что Вадим Ченчик - украинский военнослужащий, генерал-майор, заместитель главы Государственной пограничной службы Украины. Родился 15 ноября 1972 года в поселке Катеринополь Черкасской области.

Ченчик имеет три высших образования. В 1994 году он окончил Львовскую политехнику, в 1998 году - Академию пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, а в 2006 году - Харьковский национальный педагогический университет.

Военную службу начал в 1994 году. В разные годы занимал офицерские и руководящие должности в пограничных подразделениях, в частности возглавлял Мостиский и Мукачевский пограничные отряды. Также работал на руководящих должностях в Восточном и Западном региональных управлениях Госпогранслужбы.

В 2019 году Ченчик был назначен заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. В 2022 году ему присвоили воинское звание генерал-майора.

В 2011 году Ченчик был награжден медалью "За военную службу Украине".

Напоминаем, что президент Владимир Зеленский назначил новых судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Должности получили 11 судей ВАКС и пять судей апелляционной инстанции. Решение необходимо для выполнения условий, связанных с дальнейшим предоставлением Украине финансовой поддержки со стороны ЕС в размере 250–300 млн евро.

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