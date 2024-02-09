Зеленський призначив нового начальника Генштабу

"Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина - розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, сьогодні ж Сирський визначив кандидатури своїх заступників. Також визначено і заступників начальника Генштабу.

"І я підпишу відповідні укази. Всі хлопці - бойові, фахові, кожен - із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - додав він.

Зазначимо, до цього Баргилевич очолював Сили територіальної оборони.

Хто такий Баргилевич

У початковий період російсько-української війни у 2014 році Баргилевич обіймав посаду керівника управління оперативної підготовки Головного оперативного управління Генштабу. Пізніше він служив у штабі Антитерористичної операції.

У 2016 році Баргилевича призначили начальником оперативного управління командування Сухопутних військ, де він відповідав за розвиток територіальної оборони.

Фото: Анатолій Баргилевич (armyinform.com.ua)

В період з 2020 по 2022 рік генерал-майор виконував обов'язки заступника командувача Сухопутних військ - командира Командування територіальної оборони. У 2022-2023 роках він виконував обов'язки начальника штабу ОСУВ "Хортиця". Командувачем цього угрупування був Сирський до його призначення головнокомандувачем ЗСУ.

У жовтні 2023 року Баргилевича призначили командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Перестановки в ЗСУ

Вчора Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.

Сьогодні ж РБК-Україна з власних джерел стало відомо, що Баргилевича розглядають на посаду начальника Генштабу ЗСУ замість Шаптали. Крім того, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк може очолити Сухопутні війська замість Сирського. Про інші можливі призначення читайте в матеріалі РБК-Україна.

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