Зеленський призначив нових голів восьми РДА Києва: хто отримав посади

На посади голів райдержадміністрацій призначили:

Софію Дунаєвську - головою Голосіївської РДА;

Олександра Ковтунова - головою Дарницької РДА;

Максима Бахматова - головою Деснянської РДА;

Андрія Паладія - головою Дніпровської РДА;

Володимира Наконечного - головою Подільської РДА;

Георгія Зантарая - головою Святошинської РДА;

Сергія Мовенка - головою Солом'янської РДА;

Олександра Сазановича - головою Шевченківського РДА.

Водночас на своїх посадах залишаються голова Оболонської РДА Кирило Фесик та голова Печерської РДА - Наталія Кондрашова.

Зазначається, що вже з завтрашнього ранку, 27 травня, новопризначені голови розпочинають роботу.