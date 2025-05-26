Зеленський призначив нових голів восьми РДА Києва: хто отримав посади

Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників восьми районних державних адміністрацій Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження глави держави.
На посади голів райдержадміністрацій призначили:
Водночас на своїх посадах залишаються голова Оболонської РДА Кирило Фесик та голова Печерської РДА - Наталія Кондрашова.
Зазначається, що вже з завтрашнього ранку, 27 травня, новопризначені голови розпочинають роботу.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів підтримав проєкти розпоряджень президента Володимира Зеленського щодо призначення голів Дарницької та Солом'янської районних державних адміністрацій (РДА) Києва.
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