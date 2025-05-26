Зеленский назначил новых глав восьми РГА Киева: кто получил должности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей восьми районных государственных администраций Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие распоряжения главы государства.
На должности глав райгосадминистраций назначили:
В то же время на своих должностях остаются председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик и председатель Печерской РГА - Наталья Кондрашова.
Отмечается, что уже с завтрашнего утра, 27 мая, новоназначенные главы начинают работу.
Напомним, недавно Кабинет министров поддержал проекты распоряжений президента Владимира Зеленского о назначении глав Дарницкой и Соломенской районных государственных администраций (РГА) Киева.
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