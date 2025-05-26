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Зеленский назначил новых глав восьми РГА Киева: кто получил должности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей восьми районных государственных администраций Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие распоряжения главы государства.

На должности глав райгосадминистраций назначили:

  • Софию Дунаевскую - председателем Голосеевской РГА;
  • Александра Ковтунова - председателем Дарницкой РГА;
  • Максима Бахматова - председателем Деснянской РГА;
  • Андрея Паладия - председателем Днепровской РГА;
  • Владимира Наконечного - председателем Подольской РГА;
  • Георгия Зантарая - председателем Святошинской РГА;
  • Сергея Мовенко - председателем Соломенской РГА;
  • Александра Сазановича - председателем Шевченковской РГА.

В то же время на своих должностях остаются председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик и председатель Печерской РГА - Наталья Кондрашова.

Отмечается, что уже с завтрашнего утра, 27 мая, новоназначенные главы начинают работу.

 

Напомним, недавно Кабинет министров поддержал проекты распоряжений президента Владимира Зеленского о назначении глав Дарницкой и Соломенской районных государственных администраций (РГА) Киева.

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Владимир ЗеленскийКиевРайонная государственная администрация