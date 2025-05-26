Зеленский назначил новых глав восьми РГА Киева: кто получил должности

На должности глав райгосадминистраций назначили:

Софию Дунаевскую - председателем Голосеевской РГА;

Александра Ковтунова - председателем Дарницкой РГА;

Максима Бахматова - председателем Деснянской РГА;

Андрея Паладия - председателем Днепровской РГА;

Владимира Наконечного - председателем Подольской РГА;

Георгия Зантарая - председателем Святошинской РГА;

Сергея Мовенко - председателем Соломенской РГА;

Александра Сазановича - председателем Шевченковской РГА.

В то же время на своих должностях остаются председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик и председатель Печерской РГА - Наталья Кондрашова.

Отмечается, что уже с завтрашнего утра, 27 мая, новоназначенные главы начинают работу.