Зеленський призначив Нечитайла послом у Китаї: що про нього відомо

"Призначити Нечитайла Олександра В'ячеславовича надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці", - ідеться в указі Зеленського.

Що відомо про Нечитайла

Олександр Нечитайло народився 20 вересня 1973 року в Києві.

У 1995 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність - філолог (викладач української мови та літератури, китайської мови та літератури). Володіє англійською та китайською мовою.

У вересні 1995 року став співробітником Управління країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, БСС та Африки МЗС України.

Працював у секретаріаті глави МЗС України.

Також Нечитайло обіймав посади радника посольства України в Малайзії, другого секретаря у посольстві України в Китаї та другого секретаря у посольстві України в Індонезії.

З лютого 2016 року до червня 2016 року був в.о. директора Департаменту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ України.

З червня 2016 року до травня 2022 року - посол України в Малайзії.

З серпня 2017 року до травня 2022 року - посол України на Філіппінах (за сумісництвом).

З жовтня 2019 року до травня 2022 року - посол України в Демократичній Республіці Східний Тимор (за сумісництвом).