RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае: что о нем известно

Фото: Александр Нечитайло, посол Украины в Китае (malaysia.mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Новым послом Украины в Китае станет Александр Нечитайло. Его назначение утвердил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике", - сказано в указе Зеленского.

Что известно о Нечитайло

Александр Нечитайло родился 20 сентября 1973 года в Киеве. 

В 1995 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, специальность - филолог (преподаватель украинского языка и литературы, китайского языка и литературы). Владеет английским и китайским языком. 

В сентябре 1995 года стал сотрудником Управления стран Азиатско-Тихоокеанского региона, БСС и Африки МИД Украины. 

Работал в секретариате главы МИД Украины. 

Также Нечитайло занимал должности советника посольства Украины в Малайзии, второго секретаря в посольстве Украины в Китае и второго секретаря в посольстве Украины в Индонезии. 

С февраля 2016 года до июня 2016 года был и.о. директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Украины.

С июня 2016 года до мая 2022 года - посол Украины в Малайзии. 

С августа 2017 года до мая 2022 года - посол Украины на Филиппинах (по совместительству). 

С октября 2019 года до мая 2022 года - посол Украины демократической Республике Восточный Тимор (по совместительству).

Напомним, ранее послом Украины в Китае был Павел Рябикин. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его в декабре 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКитай