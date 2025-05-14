Зеленський призначив Нарімана Джеляла послом України в Туреччині

"Призначити Джелялова Нарімана Енверовича надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці", - сказано в указі.

Хто такий Наріман Джелял

Наріман Джелял - кримськотатарський політик, журналіст і правозахисник. Народився 27 квітня 1980 року в місті Навої, Узбекистан. У 1989 році разом із сім'єю повернувся до Криму.

Він закінчив Одеський національний університет за спеціальністю "політологія". Працював журналістом у газеті "Авдет", ведучим на телеканалі ATR, викладав історію та правознавство в Сімферопольській міжнародній школі.

У 2013 році став першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Після окупації Криму Росією у 2014 році залишився на півострові, де активно захищав права кримських татар та українців, фіксував порушення прав людини, відвідував судові засідання в політично вмотивованих справах.

У вересні 2021 року, після участі в саміті "Кримська платформа", був затриманий російськими силовиками за звинуваченням у диверсії. У 2022 році засуджений на 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.