Зеленський призначив начальника управління розвідки прикордонників

Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України. Ним став Денис Цяцкун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Призначити Цяцкуна Дениса Петровича начальником управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби України", - йдеться в тексті указу.
У липні 2014 року Цяцкун брав участь у боях за Талове у Луганській області. У 2015 році був відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.
Також він працював заступником начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін по роботі з персоналом Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.
Станом на 2021 рік Цяцкун перебував на посаді начальника Управління внутрішньої та власної безпеки адміністрації ДПСУ.
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