Зеленский назначил начальника управления разведки пограничников

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины. Им стал Денис Цяцкун.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.
В июле 2014 года Цяцкун принимал участие в боях за Талово в Луганской области. В 2015 году был отмечен орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.
Он также работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.
По состоянию на 2021 год Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности администрации ГПСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.