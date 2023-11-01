Зеленский назначил начальника управления разведки пограничников

"Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

В июле 2014 года Цяцкун принимал участие в боях за Талово в Луганской области. В 2015 году был отмечен орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Он также работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

По состоянию на 2021 год Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности администрации ГПСУ.