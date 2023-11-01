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Зеленский назначил начальника управления разведки пограничников

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины. Им стал Денис Цяцкун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Назначить Цяцкуна Дениса Петровича начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

В июле 2014 года Цяцкун принимал участие в боях за Талово в Луганской области. В 2015 году был отмечен орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Он также работал заместителем начальника факультета иностранных языков и гуманитарных дисциплин по работе с персоналом Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

По состоянию на 2021 год Цяцкун занимал должность начальника Управления внутренней и собственной безопасности администрации ГПСУ.

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ДПСУВладимир Зеленский