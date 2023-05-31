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Зеленський призначив голову Одеської ОВА

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кіпера на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі голови держави.

Що відомо про Кіпера

Зазначимо, що Олег Кіпер почав працювати у прокуратурі ще 2001 року. Він обіймав різні посади у прокуратурах Одеської та Івано-Франківської областей.

За часів президентства Віктора Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Генпрокуратури. Його призначив колишній скандальний генпрокурор Віктор Пшонка.

У жовтні 2014 року Кіперу заборонили обіймати державні посади, згідно із законом "Про очищення влади". Але у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва, відомий скандальними рішеннями, назвав люстрацію безпідставною.

З 27 липня 2020 року Кіпер обіймав посаду прокурора Києва.

Він потрапив у скандал, коли ЗМІ дізналися про його виїзд за кордон на час новорічних свят наприкінці 2022 року.

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