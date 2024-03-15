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Зеленський призначив ексголову Луганської ОВА очільником Мукачівської РДА

Фото: Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая очільником Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Сьогодні, 15 березня, президент підписав розпорядження про призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської РДА.

Перед тим Зеленський звільнив з цієї посади Едгара Токаря.

Нагадаємо, з 2015-го по 2018 рік Гайдай вже очолював Мукачівську РДА.

До того, з 2008 по 2010 рік, він працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова. З 2014 по 2015 рік був радником голови Обухівської РДА у Київській області.

З 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

Нагадаємо, наразі Луганську ОВА очолює Артем Лисогор.

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Володимир ЗеленськийЗакарпаттяМукачево