Зеленський призначив ексголову Луганської ОВА очільником Мукачівської РДА

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая очільником Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Сьогодні, 15 березня, президент підписав розпорядження про призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської РДА.
Перед тим Зеленський звільнив з цієї посади Едгара Токаря.
Нагадаємо, з 2015-го по 2018 рік Гайдай вже очолював Мукачівську РДА.
До того, з 2008 по 2010 рік, він працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова. З 2014 по 2015 рік був радником голови Обухівської РДА у Київській області.
З 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію.
Нагадаємо, наразі Луганську ОВА очолює Артем Лисогор.
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