Зеленський призначив ексголову Луганської ОВА очільником Мукачівської РДА

Сьогодні, 15 березня, президент підписав розпорядження про призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської РДА.

Перед тим Зеленський звільнив з цієї посади Едгара Токаря.

Нагадаємо, з 2015-го по 2018 рік Гайдай вже очолював Мукачівську РДА.

До того, з 2008 по 2010 рік, він працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова. З 2014 по 2015 рік був радником голови Обухівської РДА у Київській області.

З 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію.