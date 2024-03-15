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Зеленский назначил экс-главу Луганской ОВА главой Мукачевской РГА

Фото: Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Сегодня, 15 марта, президент подписал распоряжение о назначении Сергея Гайдая главой Мукачевской РГА.

Перед тем Зеленский уволил с этой должности Эдгара Токаря.

Напомним, с 2015-го по 2018 год Гайдай уже возглавлял Мукачевскую РГА.

До этого, с 2008 по 2010 год, он работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова. С 2014 по 2015 год был советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

С 28 октября 2019 по 15 марта 2023 года Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

Напомним, в настоящее время Луганскую ОВА возглавляет Артем Лысогор.

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Владимир ЗеленскийЗакарпатьеМукачево