Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО та відвідає його, - Столтенберг

"Я обговорив з Зеленським приготування до липневого саміту до НАТО, я запросив його, і я радий, що (він, - ред.) прийняв запрошення та відвідає саміт", - сказав Столтенберг.

За його словами, на саміті мають підтвердити підтримку України стільки, скільки потрібно, і прийняти багаторічну програму, яка допоможе Україні перейти від радянських стандартів та доктрин до НАТОвських.

Варто зазначити, саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі (столиці Литви) 11-12 липня.

Нагадаємо, вчора генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Він підтвердив, що майбутнє України в альянсі, тому НАТО зробить все, щоб це стало можливим.

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