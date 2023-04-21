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Зеленский принял приглашение на саммит НАТО и посетит его, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на летний саммит альянса в Вильнюсе. По его словам, глава государства посетит саммит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга перед заседанием в формате "Рамштайн".

"Я обсудил с Зеленским приготовление к июльскому саммиту в НАТО, я пригласил его, и я рад, что (он, - ред.) принял приглашение и посетит саммит", - сказал Столтенберг.

По его словам, на саммите должны подтвердить поддержку Украины столько, сколько нужно, и принять многолетнюю программу, которая поможет Украине перейти от советских стандартов и доктрин к НАТОвским.

Стоит отметить, что саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе (столице Литвы) 11-12 июля.

Напомним, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Он подтвердил, что будущее Украины в альянсе, поэтому НАТО сделает все, чтобы это стало возможным.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг