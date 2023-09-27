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Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран и Евросоюза

Киев, Среда 27 сентября 2023 20:45
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Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран и Евросоюза Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов шести стран, а также Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Как отметил Зеленский, он принял верительные грамоты от послов:

  • Эстонии;
  • Франции;
  • Словении;
  • Венгрии;
  • Великобритании;
  • Канады;
  • Евросоюза.

"Пообщался отдельно с каждым о наших отношениях, поддержке и общих вызовах и возможностях. Мир с Украиной! Спасибо за поддержку. Вместе будем работать ради победы и усиления крепкого партнерства между нашими странами", - уточнил глава государства.

Вручение верительных грамот

Стоит заметить, что вручение верительных грамот фактически означает начало дипломатической миссии для посла в стране.

Напомним, в начале августа Зеленский принял верительные грамоты от послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.

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