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Зеленський приїхав у Польщу

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Варшава, Середа 05 квітня 2023 09:05
Зеленський приїхав у Польщу Фото: президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня вже приїхав у Польщу. Він незабаром зустрінеться із польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський RMF FM.

Оновлено 09:26. У Зеленського підтвердили, що президент вже прибув до Польщі

"Так, президент у Польщі, він разом з першою леді розпочав свій офіційний візит", - сказав прес-секретар президента Сергій Никифоров.

За його словами, глава держави зустрінеться з президентом та прем'єром Польщі, представниками бізнесу, парламентарями, мерами прикордонних міст, рятувальниками та волонтерами.

Оновлено 09:15. У Дуди підтвердили приїзд Зеленського

"Президент Володимир Зеленський уже перетнув кордон з Польщею. Об 11 годині український лідер має прибути до президентського палацу, де відбудеться офіційне вітання", - повідомив керівник Офісу міжнародної політики президента країни Марцін Пшидач.

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"Президент України Володимир Зеленський вже перебуває в Польщі. Сьогодні український лідер буде розмовляти віч-на-віч з президентом Анджеєм Дудою", - передає кореспондент радіостанції.

Вказано, що об 11:00 за місцевим часом президент Анджей Дуда офіційно привітає Зеленського в президентському палаці, де розпочнеться марафон політичних консультацій: між главами держав, делегаціями, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський здійснить свій перший офіційний візит в Польщу від початку повномасштабної війни. Хоча він вже бував за цей період у країні транзитом під час міжнародних поїздок, але це не мало статусу офіційного візиту.

Все, що відомо про поїздку Зеленського до Варшави - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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