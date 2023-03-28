Зеленський приїхав до Охтирки та вручив відзнаку "Місто-герой" (відео)

"Для мене честь - вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця. На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей - наших героїв, усіх українців та українок", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що в цьому місті, як і в багатьох інших люди билися за свою землю й тим самим за всю Україну.

"Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен. Вільних весен!" - підкреслив президент.

Зазначимо, що вчора був рівно рік, як закінчилася активна фаза боїв за Охтирку Сумської області.

Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський побував у Запорізькій області, а згодом приїхав у Дніпропетровську.

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