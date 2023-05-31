Зеленський приїхав в Одесу та провів нараду із військовими та правоохоронцями

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Одеси. Він провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів щодо актуальної ситуації в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Під час наради обговорювались питання відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуску ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військових.

Президент також відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності окупантів.

До того ж Зеленський представив новопризначеного голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Він зазначив, що у пріоритетних областях України з точки зору безпеки - фронтових - мають працювати люди, що мають військовий досвід або досвід роботи в правоохоронних органах.

Зеленський призначив голову Одеської ОВА

Нагадаємо, що сьогодні президента підписав указ про призначення Олега Кіпера на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації.

До цього Кіпер був керівником Київської міської прокуратури.

Ситуація в Одеській області

Одеська область не перебувала під російською окупацією, проте була однією з цілей загарбників для отримання переваги в Чорному морі.

Населені пункти області, що розташовані на березі моря, в тому числі Одесу, росіяни обстрілюють з акваторії Чорного моря.

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