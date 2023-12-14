Зеленський приїхав в Німеччину

Сьогодні, 14 грудня, український президент прибув з неоголошеним візитом до Німеччини.

Місцева поліція повідомила, що Зеленський прилетів до Франкфурта-на-Майні. У всьому регіоні вжито підвищених заходів безпеки, перекрито низку доріг.

Після прибуття Володимир Зеленський попрямував до Вісбадена, де розташований американський штаб військової допомоги Україні.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими європейськими лідерами наразі перебуває в Брюсселі на Саміті лідерів ЄС.

Саміт лідерів ЄС

Сьогодні у Брюсселі стартував саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

Відомо, що Угорщина блокуватиме підтримку України, особливо щодо вступу до ЄС. З угорським прем'єром Віктором Орбаном проводили переговори, через що початок саміту відклали.

Президент України Володимир Зеленський не прибув на саміт лідерів ЄС, але, як відомо, звернувся до ЄС в онлайн-форматі.

Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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