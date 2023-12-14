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Зеленский приехал в Германию

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Сегодня, 14 декабря, украинский президент прибыл с необъявленным визитом в Германию.

Местная полиция сообщила, что Зеленский прилетел во Франкфурт-на-Майне. Во всем регионе приняты повышенные меры безопасности, перекрыт ряд дорог.

По прибытии Владимир Зеленский направился в Висбаден, где расположен американский штаб военной помощи Украине.

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими европейскими лидерами сейчас находится в Брюсселе на Саммите лидеров ЕС.

Саммит лидеров ЕС

Сегодня в Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, в повестке дня новый пакет санкций против России.

Известно, что Венгрия будет блокировать поддержку Украины, особенно вступления в ЕС. С венгерским премьером Виктором Орбаном проводили переговоры, из-за чего начало саммита отложили.

Президент Украины Владимир Зеленский не прибыл на саммит лидеров ЕС, но, как известно, обратился в ЕС в онлайн-формате.

Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС – читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский