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Зеленський приїхав до Львова

Львів, Четвер 27 червня 2024 10:16
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Зеленський приїхав до Львова Фото: президент України Володимир Зеленський (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський прибув до Львова 27 червня. Його візит раніше не анонсувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента, Львівську ОВА.

Так, він побував на Марсовому полі у Львові, де вшанував пам'ять загиблих захисників.

"Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України", - йдеться у підпису до кадрів.

У Львівській ОВА зазначають, що Зеленський прибув у Львівську область з неоголошеним візитом.

Зазначимо, як пише Reuters, Зеленський має прибути 27 червня в Брюссель, де підпише безпекову угоду між Україною та ЄС.

Зокрема, нещодавно голова Ради ЄС Шарль Мішель розіслав запрошення членам, в якому повідомив, що 27 червня відбудеться "обмін думками" з президентом Володимиром Зеленським. Вони заплановані на 14:00 (15:00 за київським часом, - ред).

Візити Зеленського

Буквально 26 червня президент Володимир Зеленський побував на Донеччині. Там він провів нараду, за підсумками якої Зеленський доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту.

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