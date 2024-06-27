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Зеленский приехал во Львов

Львов, Четверг 27 июня 2024 10:16
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Зеленский приехал во Львов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов 27 июня. Его визит ранее не анонсировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента, Львовскую ОВА.

Так, он побывал на Марсовом поле во Львове, где почтил память погибших защитников.

"Львов. Марсовое поле. Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждого, чьи смелость и сила приобретали волю для Украины", - говорится в подписи к кадрам.

Во Львовской ОВА отмечают, что Зеленский прибыл во Львовскую область с необъявленным визитом.

Отметим, как пишет Reuters, Зеленский должен прибыть 27 июня в Брюссель, где подпишет соглашение о безопасности между Украиной и ЕС.

В частности, недавно глава Совета ЕС Шарль Мишель разослал приглашение членам, в котором сообщил, что 27 июня состоится "обмен мнениями" с президентом Владимиром Зеленским. Они запланированы на 14:00 (15:00 по киевскому времени, – ред).

Визиты Зеленского

Буквально 26 июня президент Владимир Зеленский побывал в Донецкой области. Там он провел совещание, по итогам которого Зеленский поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта.

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Владимир Зеленский Львов
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