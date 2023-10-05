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Зеленський приїхав до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 жовтня, приїхав до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За інформацією джерел РБК-Україна президент наразі особисто перебуває у місті Гранада в Іспанії.

"Гранада, Іспанія. Саміт Європейської політичної спільноти.  Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті", - написав Зеленський.

Він зазначив, що під час саміту буде робота в спільних форматах і відбудуться важливі двосторонні зустрічі. 

"Ключове для нас, особливо перед зимою, - посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - наголосив президент.

Також важливою темою, за його словами, є посилення наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції. 

Окрема увага буде приділена Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

"Цей день має бути плідним для України та всієї Європи", - наголосив глава держави.

Саміт Європейської політичної спільноти

Нагадаємо, голова Євроради Шарль Мішель надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальну зустріч у Гранаді 6 жовтня.

На саміті планується обговорити найактуальніші проблеми, з якими нині стикається ЄС, та розпочати процес роздумів про майбутні пріоритети блоку.

Зокрема, як зазначав Мішель, під час обговорень хочуть торкнутися стратегічного порядку денного на 2024-2029 роки.

Президент України Володимир Зеленський також отримав запрошення на неформальну зустріч лідерів країн Європейського союзу.

За словами президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Однак раніше Зеленський зазначив, що навряд чи зможе побувати на саміті, оскільки зараз потрібна його присутність в Україні.

За інформацією Reuters, європейські лідери, як очікується, запевнять президента України Володимира Зеленського у довгостроковій підтримці після того, як президент США Джо Байден висловив побоювання, що міжреспубліканська боротьба у Конгресі може зашкодити американській політиці щодо продовження допомоги Києву.

Зустріч у Гранаді також дає таким лідерам, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, шанс підтвердити свою прихильність до України після того, як політична нестабільність як у США, так і в Європі викликала питання про продовження підтримки.

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Володимир ЗеленськийІспанія