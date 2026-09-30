Зеленський приїхав на фронт: нагородив бійців операції "Вівальді" на Лиманському напрямку

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів 66-ї бригади на Лиманському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Зеленського у Telegram.
Сьогодні глава держави побував на пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Там він зустрівся з військовими, які виконують завдання на Лиманському напрямку, і вручив їм державні нагороди.
Також Зеленський поспілкувався з командиром бригади. Вони говорили про завдання, які виконує підрозділ, і про потреби бригади.
66-та бригада бере участь в операції “Вівальді”. За словами Зеленського, разом з іншими підрозділами Третього армійського корпусу вона вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів території.
На Лиманському напрямку Зеленський також провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад і батальйонів.
Військові доповіли про рішення щодо оборонних закупівель, насамперед пікапів на рівні бригад. Також говорили про посилення Сил безпілотних систем, збільшення грошей на дрони, простіші закупівлі, розширення штату, поповнення й підготовку особового складу.
Є потреба в далекобійній артилерії, це питання з військовими узгодили. Командири мають підготувати пропозиції щодо оплати служби воїнів на передовій.
Окремо президент поговорив з командирами корпусів про ситуацію на фронті на сході та півдні України. Обговорили розвиток дронових і антидронових технологій та нові способи ведення війни. Також йшлося про повернення військових із СЗЧ (самовільного залишення частини), залучення іноземців і логістику.
“Всі питання на рівні військового командування мають бути опрацьовані та обговорені на засіданні Ставки. Працюємо над тим, щоб наші воїни мали більше можливостей для захисту наших позицій”, - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, за тиждень українські бійці знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими.
Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого і назвав важливими результати на Лиманському напрямку.
Тим часом Третій армійський корпус повідомив про завершення третього сезону “Вівальді”.
Військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, взяли в полон понад 250 росіян і повернули ще 51 квадратний кілометр.