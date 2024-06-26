Зеленський приїхав на Донбас і представив нового командувача Об’єднаних сил

Глава держави зазначив, що прибув на Донбас з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим.

"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій", - повідомив президент.

Зеленський також зустрівся з бійцями 110 та 47 бригад, які воюють на сході України. Своє звернення президент записав у Покровську, неподалік якого точаться активні бойові дії.

Також, як зазначив президент, він провів нараду у Донецькій області щодо безпеки та підтримки людей.

"І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту - у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", - додав Зеленський.