Зеленский приехал на Донбасс и представил нового командующего Объединенными силами

Глава государства отметил, что прибыл на Донбасс с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенными силами генералом Гнатовым.

"Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций", - сообщил президент.

Зеленский также встретился с бойцами 110 и 47 бригад, воюющих на востоке Украины. Свое обращение президент записал в Покровске, возле которого идут активные боевые действия.

Фото: Зеленский приехал на Донбасс (president.gov.ua)

Также, как отметил президент, он провел совещание в Донецкой области по безопасности и поддержке людей.

"И будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта - в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", - добавил Зеленский.