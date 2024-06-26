Зеленский приехал на Донбасс и представил нового командующего Объединенными силами

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Он представил нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Глава государства отметил, что прибыл на Донбасс с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенными силами генералом Гнатовым.
"Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций", - сообщил президент.
Зеленский также встретился с бойцами 110 и 47 бригад, воюющих на востоке Украины. Свое обращение президент записал в Покровске, возле которого идут активные боевые действия.
Фото: Зеленский приехал на Донбасс (president.gov.ua)
Также, как отметил президент, он провел совещание в Донецкой области по безопасности и поддержке людей.
"И будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта - в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", - добавил Зеленский.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщил о смене командующего Объединенными силами ВСУ. Ранее должность занимал Юрий Содоль, заменивший на этом посту Сергея Наева. Этому предшествовали слухи о расследовании против Содоля.
Зеленский назначил командующим Объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова.
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