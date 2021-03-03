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Зеленский после прививки призвал ускорить вакцинацию: стою живой и здоровый

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 15:16
Зеленский после прививки призвал ускорить вакцинацию: стою живой и здоровый Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Президент отметил, что сейчас у Украины есть вакцины от COVID-19.

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с главой Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве.

По его словам, сейчас в стране вакцинация проходит не очень быстрыми темпами.

"Важно на своем примере показывать, что это безопасно. Хочу сказать, что я стою сейчас перед вами живой и здоровый. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами, это очень для нас важно. А пока темпы не очень быстрые, но вакцина есть", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что вопрос с темпами вакцинации не связан с количеством вакцин.

"Мы открыли электронную платформу на основе "Дія", чтобы видеть реальную регистрацию людей, которые хотят прививаться несмотря на те приоритетные очереди, которые установило правительство. Мы сейчас видим, что в первый день было около 40 тысяч человек, которые хотят прививаться. Она (вакцинация - ред.) в Украине пойдет, когда люди увидят результат", - отметил Зеленский.

Он заявил, что в Украину были доставлены 500 тысяч доз вакцины Covishield, которая является аналогом препарата AstraZeneca.

"Она является одной из лучших вакцин, я считаю - качественная вакцина, по крайней мере хочу в это очень верить", - сообщил президент.

Напомним, вчера во время визита на Донбасс Зеленский сделал прививку от коронавируса.

Позже президент заявил, что вакцинация является реальным способом победы над коронавирусом.

Отметим, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что до конца года в Украине планируют привить от COVID 80% населения.

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