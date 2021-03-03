Зеленский после прививки призвал ускорить вакцинацию: стою живой и здоровый

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Президент отметил, что сейчас у Украины есть вакцины от COVID-19.

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с главой Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве.

По его словам, сейчас в стране вакцинация проходит не очень быстрыми темпами.

"Важно на своем примере показывать, что это безопасно. Хочу сказать, что я стою сейчас перед вами живой и здоровый. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами, это очень для нас важно. А пока темпы не очень быстрые, но вакцина есть", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что вопрос с темпами вакцинации не связан с количеством вакцин.

"Мы открыли электронную платформу на основе "Дія", чтобы видеть реальную регистрацию людей, которые хотят прививаться несмотря на те приоритетные очереди, которые установило правительство. Мы сейчас видим, что в первый день было около 40 тысяч человек, которые хотят прививаться. Она (вакцинация - ред.) в Украине пойдет, когда люди увидят результат", - отметил Зеленский.

Он заявил, что в Украину были доставлены 500 тысяч доз вакцины Covishield, которая является аналогом препарата AstraZeneca.

"Она является одной из лучших вакцин, я считаю - качественная вакцина, по крайней мере хочу в это очень верить", - сообщил президент.