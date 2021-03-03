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Зеленський після щеплення закликав прискорити вакцинацію: стою живий і здоровий

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 15:16
Зеленський після щеплення закликав прискорити вакцинацію: стою живий і здоровий Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорити темпи вакцинації від коронавірусу. Президент зазначив, що зараз в України є вакцини від COVID-19.

Про це Зеленський заявив під час спільного брифінгу з главою Ради Європи Шарлем Мішелем в Києві.

За його словами, зараз в країні вакцинація проходить не дуже швидкими темпами.

"Важливо на своєму прикладі показувати, що це безпечно. Хочу сказати, що я стою зараз перед вами, живий і здоровий. Тому я дуже хотів би, щоб вакцинація в Україні відбувалося більш швидкими кроками, це дуже для нас важливо. А поки темпи не дуже швидкі, але вакцина є", - заявив Зеленський.

Президент додав, що питання з темпами вакцинації не пов'язаний з кількістю вакцин.

"Ми відкрили електронну платформу на основі "Дія", щоб бачити реальну реєстрацію людей, які хочуть робити щеплення попри ті пріоритетні черги, які встановив уряд. Ми зараз бачимо, що в перший день було близько 40 тисяч людей, які хочуть робити щеплення. Вона (вакцинація - ред.) в Україні піде, коли люди побачать результат", - зауважив Зеленський.

Він заявив, що в Україну були доставлені 500 тисяч доз вакцини Covishield, яка є аналогом препарату AstraZeneca.

"Вона є однією з кращих вакцин, я вважаю - якісна вакцина, принаймні хочу в це вірити", - повідомив президент.

Нагадаємо, вчора під час візиту на Донбас Зеленський зробив щеплення від коронавірусу.

Пізніше президент заявив, що вакцинація є реальним способом перемоги над коронавірусом.

Зазначимо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця року в Україні планують щепити від COVID 80% населення.

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