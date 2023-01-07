Зеленський привітав новообраного спікера Палати представників США

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter українського президента.

"Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням на посаду спікера Палати представників США. Підтримка США у всіх областях була життєво важливою для успіху України на полі бою", - написав він.

Також Зеленський зазначив, що розраховує від Маккарті на постійну підтримку та подальшу допомогу для України.