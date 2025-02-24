Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до парламенту

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Глава української держави сподівається на продовження співпраці з Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента в соцмережі Х.

"Вітаю ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Чіткий голос виборців, і ми бачимо, як це важливо для Європи. Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи в ім'я захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи", - йдеться у привітанні.

Президент додав, що Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати індустрію і досягати необхідних результатів.