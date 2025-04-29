Зеленський привітав ліберала Карні з перемогою на виборах у Канаді

"Вітаємо Марка Карні та Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Україна глибоко цінує наші тісні зв'язки з Канадою та непохитну підтримку канадського народу", - написав Зеленський.

Він подякував Канаді за принципове лідерство у підтримці України, за військову, фінансову та гуманітарну допомогу. А також за запровадження санкцій проти Росії.

"Ми впевнені, що наше партнерство лише зміцнюватиметься у нашому спільному прагненні до миру, справедливості та безпеки", - заявив Зеленський.