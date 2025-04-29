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Зеленский поздравил либерала Карни с победой на выборах в Канаде

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский поздравил Марка Карни с победой на досрочных парламентских выборах в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

"Поздравляем Марка Карни и Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Украина глубоко ценит наши тесные связи с Канадой и непоколебимую поддержку канадского народа", - написал Зеленский.

Он поблагодарил Канаду за принципиальное лидерство в поддержке Украины, за военную, финансовую и гуманитарную помощь. А также за введение санкций против России.

"Мы уверены, что наше партнерство будет только укрепляться в нашем общем стремлении к миру, справедливости и безопасности", - заявил Зеленский.

Досрочные парламентские выборы в Канаде

23 марта 2025 года, по запросу премьер-министра Марка Карни, генерал-губернатор Мэри Саймон объявила о роспуске парламента и назначила выборы на 28 апреля.

В понедельник канадцы голосовали за депутатов в Палату общин (нижнюю палату парламента). Премьер-министром станет лидер партии, которая получит наибольшее количество мест и сможет сформировать правительство самостоятельно или в коалиции.

Недавно Карни выразил намерение отложить переговоры Канады с США по таможенным тарифам, поскольку сначала необходимо избрать парламент, а затем реализовать ряд важных реформ, которые укрепят позиции страны в переговорах с Вашингтоном

Подробно о том, как выборы в Канаде могут повлиять на ситуацию в Украине - читайте в материале РБК-Украина "Фактор Трампа. Кто победит на выборах в Канаде и как это повлияет на Украину".

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