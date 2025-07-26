Зеленський присвоїв звання Героя загиблому комбригу "Люті" Максиму Казбану

Військовий був відзначений за мужність і героїзм під час захисту країни.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", - йдеться в документі.

Полковнику поліції Максиму Казбану присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Відповідний указ підписав Зеленський 25 липня.

Що відомо

Полковник поліції Максим Казбан із перших днів війни протистояв російській агресії. Службу проходив із 2014 року, коли брав участь у бойових діях на Донбасі проти проросійських бойовиків.

Після повномасштабного вторгнення Росії Казбан виконував бойові завдання у складі Сил оборони України, зокрема брав участь у резонансній операції зі знищення ворожих гелікоптерів у Чорнобаївці під Херсоном.

У вересні 2024 року Казбан очолив штурмову бригаду МВС "Лють", до того обіймав посаду першого заступника командира.

Після створення бригади офіцер добровільно перейшов до її складу.