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Зеленский присвоил звание Героя погибшему комбригу "Люти" Максиму Казбану

Фото: полковник Максим Казбан (Штурмовая бригада "Лють")
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максиму Казбану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Военный был отмечен за мужество и героизм во время защиты страны.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в документе.

Полковнику полиции Максиму Казбану присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Соответствующий указ подписал Зеленский 25 июля.

Что известно

Полковник полиции Максим Казбан с первых дней войны противостоял российской агрессии. Службу проходил с 2014 года, когда участвовал в боевых действиях на Донбассе против пророссийских боевиков.

После полномасштабного вторжения России Казбан выполнял боевые задачи в составе Сил обороны Украины, в частности участвовал в резонансной операции по уничтожению вражеских вертолетов в Чернобаевке под Херсоном.

В сентябре 2024 года Казбан возглавил штурмовую бригаду МВД "Лють", до этого занимал должность первого заместителя командира.

После создания бригады офицер добровольно перешел в ее состав.

Напомним, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максим Казбан погиб 22 июля в дорожно-транспортном происшествии в Донецкой области.

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