Зеленский присвоил звание Героя погибшему комбригу "Люти" Максиму Казбану

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максиму Казбану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Военный был отмечен за мужество и героизм во время защиты страны.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в документе.
Полковнику полиции Максиму Казбану присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Соответствующий указ подписал Зеленский 25 июля.
Полковник полиции Максим Казбан с первых дней войны противостоял российской агрессии. Службу проходил с 2014 года, когда участвовал в боевых действиях на Донбассе против пророссийских боевиков.
После полномасштабного вторжения России Казбан выполнял боевые задачи в составе Сил обороны Украины, в частности участвовал в резонансной операции по уничтожению вражеских вертолетов в Чернобаевке под Херсоном.
В сентябре 2024 года Казбан возглавил штурмовую бригаду МВД "Лють", до этого занимал должность первого заместителя командира.
После создания бригады офицер добровольно перешел в ее состав.
Напомним, что командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максим Казбан погиб 22 июля в дорожно-транспортном происшествии в Донецкой области.
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