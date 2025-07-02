Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Буревій" Антону Задорожному

Високу державну нагороду військовий отримав за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддану службу Українському народу.

Разом із почесним званням полковнику вручили орден "Золота Зірка". Президент підписав указ 2 липня 2025 року.

Хто такий Антон Задорожний

Антон Задорожний - полковник Національної гвардії України та командир 1-ї бригади оперативного призначення "Буревій". Він є учасником російсько-української війни.

У грудні 2023 року, будучи підполковником, Задорожний очолив групу нацгвардійців, які прибули на місце падіння безпілотного літального апарату (БпЛА) в Серебрянському лісі. Там він помітив вороже угруповання і знищив 8 російських військових прицільним вогнем з кулемета.

З 2023 року він командує 1-ю бригадою "Буревій". 19 червня 2024 року, Задорожний отримав Хрест бойових заслуг - за самовіддану службу та мужність на війні.