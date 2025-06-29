Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому пілоту Максиму Устименку

Президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименко, який загинув сьогодні під час відбиття масованої атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу - полковнику (посмертно)", - сказано в указі.
Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення, в якому підтвердив, що підписав указ про відзначення Максима Устименко званням Герой України. Президент підкреслив, що це був один з найкращих наших пілотів.
"На жаль, посмертно. Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масованої атаки - було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість із них було збито", - сказав глава держави.
Також він уточнив, що Устименко воював ще з часів АТО, військовий освоїв чотири типи літаків, і "на його рахунку - дійсно важливі результати для України".
"Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять", - резюмував Зеленський.
Зазначимо, що цієї ночі Росія масовано атакувала Україну, використовуючи дрони та ракети. Зокрема, було понад 500 повітряних цілей.
Пілот Максим Устименко безпосередньо приймав участь у відбитті цієї атаки. Він застосував увесь комплект бортового озброєння та збив 7 повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав пошкоджень і почав втрачати висоту.
Відомо, що пілот встиг відвести літак від населеного пункту, однак не встиг катапультуватись, внаслідок чого загинув.
"На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження", - інформували Повітряні сили ЗСУ.
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