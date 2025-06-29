Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшему пилоту Максиму Устименко

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)", - сказано в указе.

Обновлено в 19:40

Зеленский опубликовал вечернее видеообращение, в котором подтвердил, что подписал указ о награждении Максима Устименко званием Герой Украины. Президент подчеркнул, что это был один из лучших наших пилотов.

"К сожалению, посмертно. Сегодня он погиб, защищая наше небо, наших людей от очередной российской массированной атаки - было более 500 ударных дронов и ракет только за одну минувшую ночь. Большинство из них было сбито", - сказал глава государства.

Также он уточнил, что Устименко воевал еще со времен АТО, военный освоил четыре типа самолетов, и "на его счету - действительно важные результаты для Украины".

"Больно терять таких людей. Мои соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям. Вечная память", - резюмировал Зеленский.