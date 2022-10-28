Зеленський присвоїв столиці Чехії почесну відзнаку "Місто-рятувальник"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №742/2022 .

Також наголошується, що Празі відзнаку присвоєно за виявлені гуманізм, милосердя та солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили країну внаслідок збройної агресії РФ проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету.

Раніше ми писали, що спеціальне почесне звання "Місто-рятувальник" для зарубіжних міст-партнерів України було запроваджено у травні 2022 року, і першим президент України надав його польському Жешуву .

Також у липні Зеленський підписав указ про присвоєння почесної відзнаки "Місто-рятівник" польському місту Перемишлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.