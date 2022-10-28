Зеленский присвоил столице Чехии почетное отличие "Город-спасатель"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №742/2022 .

Также отмечается, что Праге отличие присвоено за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули страну вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

Ранее мы писали, что специальное почетное звание "Город-спасатель" для зарубежных городов-партнеров Украины было введено в мае 2022 года, и первым президент Украины присвоил его польскому Жешуву.

Также в июле Зеленский подписал указ о присвоении почетного отличия "Город-спаситель" польскому городу Перемышлю.

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