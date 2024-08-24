Зеленский присвоил Сырскому новое звание

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Командующему объединенными силами ВСУ Андрею Гнатову присвоили звание генерал-майора. Раньше он был бригадным генералом.

Начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу присвоили звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.

Также Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генерального штаба ВСУ и командующему Объединенными силами ВСУ (указы президента №581 и №582 соответственно).

Соответствующий указ №580 президент издал 23 августа 2024 года. До этого главком ВСУ имел воинское звание генерал-полковника.

Ротации в ВСУ

Напомним, в начале года президент сменил главнокомандующего ВСУ. Валерия Залужного на этом посту заменил Александр Сырский. Залужный перешел в дипломатическую сферу и занял должность посла Украины в Британии.

Также Зеленский сменил других командующих. Недавно президент сменил командующего Объединенными силами ВСУ. Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Юрий Содоль, являющийся фигурантом расследования. В частности, правоохранители проверяют его действия по делу о прорыве обороны оккупантами на севере Харьковской области.

Командующим Объединенных сил ВСУ был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

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