Зеленский присвоил Сырскому новое звание
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому новое воинское звание. Он стал генералом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Соответствующий указ №580 президент издал 23 августа 2024 года. До этого главком ВСУ имел воинское звание генерал-полковника.
Также Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генерального штаба ВСУ и командующему Объединенными силами ВСУ (указы президента №581 и №582 соответственно).
Начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу присвоили звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.
Командующему объединенными силами ВСУ Андрею Гнатову присвоили звание генерал-майора. Раньше он был бригадным генералом.
Кроме того, Зеленский присвоил:
- звание генерал-майора заместителю начальника Генштаба ВСУ Владимиру Горбатюку (был бригадным генералом);
- звание генерал-майора Командующему Силами логистики ВСУ Владимиру Карпенко (был бригадным генералом);
- звание генерал-майора начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александру Комаренко (был бригадным генералом);
- звание генерал-майора главе администрации Государственной специальной службы транспорта Александру Яковцу (был бригадным генералом);
- звание бригадного генерала начальнику аппарата СБУ Олегу Головашу (был полковником);
- звание бригадного генерала начальнику Главного следственного управления СБУ Андрею Швецу (был полковником);
- звание бригадного генерала заместителю председателя Службы внешней разведки Олегу Луговскому (был полковником).
Ротации в ВСУ
Напомним, в начале года президент сменил главнокомандующего ВСУ. Валерия Залужного на этом посту заменил Александр Сырский. Залужный перешел в дипломатическую сферу и занял должность посла Украины в Британии.
Также Зеленский сменил других командующих. Недавно президент сменил командующего Объединенными силами ВСУ. Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Юрий Содоль, являющийся фигурантом расследования. В частности, правоохранители проверяют его действия по делу о прорыве обороны оккупантами на севере Харьковской области.
Командующим Объединенных сил ВСУ был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.
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