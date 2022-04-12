UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым военнослужащим

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько важных указов о награждении государственными наградами защитников Украины, среди которых и 187 военнослужащих ВСУ. Высшей награды – звания Героя Украины – удостоились пять защитников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Подписал и несколько важных указов. Государственными наградами отмечены 187 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 15 бойцов Национальной гвардии и шесть военнослужащих Главного управления разведки", – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что присвоил звание Героя Украины 5 военнослужащим ВСУ, в том числе и двум полковникам медицинской службы – Виктору Ивчуку и Александру Слесаренко. По его словам, благодаря действиям Ивчука спасена не одна сотня жизней в Мариуполе – как военных, так и гражданских. А благодаря действиям Слесаренко в Чернигове было обеспечено оказание медпомощи более 450 военнослужащим и более 600 гражданским.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герой Украины