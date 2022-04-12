Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым военнослужащим

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько важных указов о награждении государственными наградами защитников Украины, среди которых и 187 военнослужащих ВСУ. Высшей награды – звания Героя Украины – удостоились пять защитников Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
"Подписал и несколько важных указов. Государственными наградами отмечены 187 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 15 бойцов Национальной гвардии и шесть военнослужащих Главного управления разведки", – отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что присвоил звание Героя Украины 5 военнослужащим ВСУ, в том числе и двум полковникам медицинской службы – Виктору Ивчуку и Александру Слесаренко. По его словам, благодаря действиям Ивчука спасена не одна сотня жизней в Мариуполе – как военных, так и гражданских. А благодаря действиям Слесаренко в Чернигове было обеспечено оказание медпомощи более 450 военнослужащим и более 600 гражданским.
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